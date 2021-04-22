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Dünya Pakistanlı yetkililere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Pakistanlı yetkililere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan Talibanı, ülkenin Kuetta bölgesinde Pakistanlı yetkililerin bulunduğu bir otele bombalı saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 16:52:00 -
Pakistanlı yetkililere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan Talibanı (TTP), Belucistan'ın merkezi Kuetta'da Pakistanlı yetkililerin bulunduğu bir otele bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı dün gece saatlerinde meydana geldi.

Saldırıda, Kuetta şehrindeki beş yıldızlı Serena Hotel, bomba yüklü bir araçla hedef alındı. Şehrin merkezinde bulunan otel, aynı zamanda Belucistan Bölge Meclisi'nin ve diğer hükümet merkezlerinin de bitişiğinde yer alıyor. 

Saldırı sırasında çok sayıda Pakistanlı yetkilinin yanı sıra Çin'in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong da otelde konaklıyordu. Rong'un saldırı anında otelin içerisinde yer almadığı ifade edildi.

Pakistanlı yetkililer saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı TTP üstlendi

Düzenlenen saldırıyı TTP üstlendi.

Sosyal medya üzerinden TTP Sözcüsü Muhammed Horasani'nin yaptığı açıklamada, saldırının bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiği belirtildi.

Horasani, saldırıda Pakistan hükümetine bağlı çok sayıda idari ve askeri yetkilinin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü.

Kuetta'da düzenlenen saldırı, TTP'nin son dönemde düzenlediği ilk yüksek profilli saldırı olarak kayda geçmiş oldu.

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