Pakistanlı bilim adamlarından Azerbaycan'a duygulandıran destek
Şuşa-Hankendi yolunda, Ermenilerin çevre terörüne karşı Azerbaycan sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen eyleme Pakistan’dan kardeş desteği geldi.
Yeni Akit Ankara
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Başkanı Akademisyen İsa Habibbeyli başkanlığındaki Azerbaycan heyeti, Pakistan'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'nin katılımıyla Pakistanlı öğretmen ve öğrenciler, bilim camiasının katılımıyla Lahore Devlet Üniversitesi'nde düzenlenen "Azerbaycan-Pakistan ilişkileri" konulu konferansa katıldılar.
Konferansa katılan Pakistanlı öğretim üyeleri ve öğrenciler, Karabağ’daki Şuşa-Hankendi yolunda Azerbaycan sivil toplum kuruluşları tarafından, çevre terörüne karşı yürütülen eyleme desteklerini ve dayanışmalarını gösterdiler. Konferansa katılanlar hep birlikte ayağa kalkarak "Yaşasın Azerbaycan", "Yaşasın Azerbaycan-Pakistan kardeşliği ve birliği" sloganları attılar.
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Başkanı Akademisyen İsa Habibbeyli, Lahor Devlet Üniversitesi yönetimine, öğretim üyelerine ve öğrencilerine Azerbaycan halkına kardeşçe desteklerinden dolayı derin şükranlarını dile getirdi.