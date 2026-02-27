Türkiye ve Katar’ın çabaları sonuçsuz kaldı: İki İslam ülkesi birbirine savaş ilan etti! 1893’ten beri bitmeyen ihtilaf

TARİHÎ SINIR İHTİLAFI – DURAND HATTI MESELESİ // Pakistan ile Afganistan arasındaki sınırın statüsü, iki ülkenin ilişkilerindeki en eski kırılma noktası. 1893’te Britanya Hindistanı döneminde çizilen “Durand Hattı” haritası Pakistan’ın resmi sınırı sayılırken, Afgan tarafı bunu hiçbir zaman resmî şekilde tanımadı. Bu, sadece çizgisel bir sınır tartışması değil; sınır boyunca yaşayan Peştun aşiretleri ve sosyal bağlar nedeniyle fiilen kabul görmeyen bir ayrışmaya yol açtı. Her iki taraf da bu sınırın sınır mı yoksa ayrılmamış etnik alan mı olduğu konusunda sert siyasi pozisyon alıyor. Bu tarihsel sapma, yer yer diplomatik gerilimleri ve silahlı çatışmaları sürekli kılıyor.