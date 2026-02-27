Türkiye ve Katar’ın çabaları sonuçsuz kaldı: İki İslam ülkesi birbirine savaş ilan etti! 1893’ten beri bitmeyen ihtilaf
Pakistan ile Afganistan arasında aylardır tırmanan gerilim, karşılıklı saldırıların ardından resmî savaş ilanıyla yeni bir aşamaya geçti. İki ülke sınır hattında süren çatışmaların ardından karşılıklı sert açıklamalar yaptı, diplomatik kanallar etkisini yitirdi ve süreç fiilî çatışmadan açık savaşa evrildi. Taraflar birbirini sınır ihlali, militan barındırma ve egemenlik ihlaliyle suçladı.