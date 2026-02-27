Ve korkulan oldu, iki ülke arasında savaş resmen başladı! Bilanço bir hayli ağır
Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar gece boyunca devam etti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü. Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü açıkladı. Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Artık sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" ifadesi yer aldı.