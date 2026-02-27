  • İSTANBUL
Ve korkulan oldu, iki ülke arasında savaş resmen başladı! Bilanço bir hayli ağır
Giriş Tarihi:

Ve korkulan oldu, iki ülke arasında savaş resmen başladı! Bilanço bir hayli ağır

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar gece boyunca devam etti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü. Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü açıkladı. Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Artık sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" ifadesi yer aldı.

Ve korkulan oldu, iki ülke arasında savaş resmen başladı! Bilanço bir hayli ağır

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor.

Ve korkulan oldu, iki ülke arasında savaş resmen başladı! Bilanço bir hayli ağır

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü. Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'da bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.

Ve korkulan oldu, iki ülke arasında savaş resmen başladı! Bilanço bir hayli ağır

Operasyonlarda 27 mevziinin imha edildiğini, 9 noktanın da ele geçirildiğini iddia eden Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargahı dahil birçok mevzi ile 80'den fazla araç ve silah imha edildiğini ifade etti.

Ve korkulan oldu, iki ülke arasında savaş resmen başladı! Bilanço bir hayli ağır

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Akın

Tam Türkiye Pakistan Suudi ittifakı kuruluyorken yine birileri ortalığı karıştırıyor, abd ingiliz ve yahudi ajanlar iş başında nerede kan ve zulüm var bu lanetli soysuzlar orada Allah soylarını kurutsun inşallah

Mehmet Erduran

Müslüman iki ülke savaşıyor. Düşmana gerek yok
