SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Gözler İran’a çevrilmişken, Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Cumhurbaşkanı’ndan tarihi rest
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gözler İran’a çevrilmişken, Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Cumhurbaşkanı’ndan tarihi rest

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 200'ü aşarken, açıklamalar da art arda gelmeye devam ediyor. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari "Pakistan, barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyecek. Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak ve hiç kimse bu yanıtın dışında kalmayacak" dedi. Başbakan Şahbaz Şerif ise "Güçlerimiz her türlü saldırgan emeli ezip geçecek tam kapasiteye sahiptir" ifadelerini kullandı.

1
#1
Foto - Gözler İran’a çevrilmişken, Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Cumhurbaşkanı’ndan tarihi rest

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Afganistan ile sınırda yaşanan ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalara ilişkin ülkesinin barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini belirtti.

#2
Foto - Gözler İran’a çevrilmişken, Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Cumhurbaşkanı’ndan tarihi rest

Zerdari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı. Pakistan ordusunun yanıtının "kapsamlı ve kararlı" olduğunu belirten Zerdari, "Pakistan, barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyecek." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Gözler İran’a çevrilmişken, Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Cumhurbaşkanı’ndan tarihi rest

Zerdari, "Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak ve hiç kimse bu yanıtın dışında kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Gözler İran’a çevrilmişken, Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Cumhurbaşkanı’ndan tarihi rest

Pakistan devlet televizyonu PTV News'e göre Başbakan Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada, Pakistan halkı ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

#5
Foto - Gözler İran’a çevrilmişken, Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Cumhurbaşkanı’ndan tarihi rest

"Güçlerimiz her türlü saldırgan emeli ezip geçecek tam kapasiteye sahiptir." ifadelerini kullanan Şerif, saldırılara gereken karşılığın verileceğini kaydetti."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MİLLET

Yahu arkadaş neyinizi bölüşemiyorsunu? Yıllardır rus'lar ve siyonistler yedi bitirdi,şimdide kardeş-kardeşe neyin savaşını yapıyorsunuz? Allah CC sulh ve suhulet versin İNŞAALLAH

Afganistan Pakistan sınır bölgesinde Afganistan terör örgütleri Pakistan karakollarina saldırıyor

Yıllardır böyle.. Pakistan haklı..terör örgütlerini yok etsin..
