Gözler İran’a çevrilmişken, Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Cumhurbaşkanı’ndan tarihi rest

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 200'ü aşarken, açıklamalar da art arda gelmeye devam ediyor. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari "Pakistan, barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyecek. Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak ve hiç kimse bu yanıtın dışında kalmayacak" dedi. Başbakan Şahbaz Şerif ise "Güçlerimiz her türlü saldırgan emeli ezip geçecek tam kapasiteye sahiptir" ifadelerini kullandı.