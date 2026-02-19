Pakistan’ın Ramazan ayında deport ettiği Afganlar, yaşam mücadelesi veriyor!

Pakistan'ın sınır dışı ettiği Afgan göçmenler başkent Kabil'de kurulan kamplarda Ramazan ayını geçirmeye hazırlanıyor.

Ramazan ayının ilk günlerinde Kabil şehri yavaş yavaş manevi atmosfere bürünürken, şehrin dış mahallelerindeki göçmen kampı Pakistan'dan yeni dönmüş insanların artan varlığına tanıklık ediyor.

Kampın bir köşesinde Veli Can çocuklarıyla birlikte oturuyor. Ailesi 45 yıl önce Pakistan'a giden bu adam, Ramazan ayının ilk gününde üç çocuğuyla birlikte evim dediği topraklara geri dönmüş. Çocukları sorgulayan gözlerle etraflarına bakarken yüzlerindeki endişe hemen fark ediliyor.

Veli Can anavatanına döndüğü ilk Ramazan gününü şöyle anlatıyor: "Burada çok iyi karşılandık. Sahur için bizi uyandırmaya geldiler ve yemek getirdiler."

Geri dönen diğer sığınmacılar ise Pakistan'ın kendilerini Ramazan ayında sınır dışı etmesini eleştirirken, barınak eksikliği, sahur ve iftar yemeği hazırlayacak maddi imkanların olmamasından duydukları endişeyi dile getiriyor.

Sınır dışı edilenlerden Tesil Han, "Ramazan geldi ve biz onu nasıl geçireceğimiz konusunda endişeliyiz. Hiçbir şeyimiz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye ifade ediyor duygularını.

Sınır dışı edilen bir başka Afgan olan Destgir de şunları söyledi: "Orada kalmamıza ve Ramazan'ı orada geçirmemize izin vermeleri için yalvardık ama buna izin vermediler. Evlerimizi yıktılar ve biz de ayrılmak zorunda kaldık."

İslam Emirliği yönetimi koordinasyonunda Pakistan ve İran'dan sınır dışı edilen Afganların ülke içinde barınması ve Ramazan ayını iyi bir şekilde geçirmeleri için seferberlik ilan edilmiş durumda.

Sivil toplum kuruluşları ve ülkenin önde gelen iş adamları sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamaya destek oluyor.

Kısa bir süre önce Pakistan'dan geri gönderilen Vekil ise şunları ifade ediyor: "Yalnıza İslam Emirliği'nden yardım beklememiz uygun değil. Tüccar ve yatırımcılardan da ricamız bu mübarek ayda bizlere yardım etmeleridir. Memleketimize yeni döndük ve bir işimiz yok. İş bulana kadar bize destek olsunlar"

Afganistan İslam Emirliği daha önce de defalarca Afgan göçmenlerin ev sahibi ülkeler tarafından zorla sınır dışı edilmesinin önlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Mepa News