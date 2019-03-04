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Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Qazi: "Biz diyoruz ki Keşmir’in kaderi halkı tarafından belirlenecek"

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, “Biz diyoruz ki Keşmir’in kaderi halkı tarafından belirlenecek.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:41
Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Qazi: "Biz diyoruz ki Keşmir’in kaderi halkı tarafından belirlenecek"

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, “Biz diyoruz ki Keşmir’in kaderi halkı tarafından belirlenecek. Bu sözü sadece Keşmir halkı için vermiyorum bunu dünya için veriyorum. Biz bunu kesinlikle yerine getireceğiz" dedi.


Hindistan’la aralarındaki çatışmaya dönüşen gerilim nedeniyle savaşın eşiğine gelen Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, iki ülke arasındaki son durumu, Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) anlattı. Qazi, "Uluslararası Sistemde Pakistan: Küresel ve Bölgesel Perspektifler” başlıklı sunumuyla Pakistan’ın küresel ve bölgesel konulara bakışını ortaya koydu.


Qazi, ulusal eylem planları sayesinde Pakistan anti-terör ve aşırıcılığa karşı kapsamlı faaliyet yürüttüğünü belirterek, "Bölgemizdeki çatışmalar nedeniyle Afganistan’da binlerce sivil hayatını kaybetmektedir. Afganistan’da barış olmadan bölgede barış olması mümkün değildir. Pakistan, Afganistan’da sürdürülen barış çabalarını desteklemektedir” ifadelerini kullandı.



“Biz diyoruz ki halkı tarafından Keşmir’in kaderi belirlenecek”


Cemmu-Keşmir anlaşmazlığına değinen Qazi, bunun BM Güvenlik Konseyinin gündeminde en eski çatışmalardan biri olduğunu kaydetti. Qazi, “Biz diyoruz ki Keşmir’in kaderi halkı tarafından belirlenecek. Bu sözü sadece Keşmir halkı için vermiyorum bunu dünya için veriyorum. Biz bunu kesinlikle yerine getireceğiz. Hindistan Keşmir konusunu BM’ye götürmüştür 1 Ocak 1948’de iki ülke arasında savaş çıktıktan sonra. 1948 yılındaki BM kararı diyor ki, ’hem Hindistan hem Pakistan bu Cemmu ve Keşmir meselesini demokratik, hür ve tarafsız görüşmelerle halledilecektir’ diyor. Daha sonra bu kararlar açıkça gösteriyor ki Cemmu ve Keşmir’in durumu halkların isteğiyle gerçekleşecektir demokratik yöntemlerle ama bu şimdiye kadar gerçekleşmemiştir. Gerçekleşmediği müddetçe biz bu çatışmayı görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



“Maalesef Keşmir kaynayan bir kazan artık ve patlamak üzere”


Günümüzde Cemmu Keşmir’de 700 binden fazla askerin olduğunu burada terör estirildiğini anlatan Qazi, Keşmir’de 70 yıldan beri insanlığa karşı suç işlendiğini, cinsel saldırıların, kitle mezarlarının bulunduğunu, yasa dışı öldürmelerin olduğunu aktardı.


Qazi, şöyle konuştu:


“Pakistan’daki yeni hükümet seçimden hemen sonra Hindistan’la normalizasyon isteklerini dile getirdi. Ayrıca 2018’de kapsamlı bir normalizasyon yol haritası için çarede bulunmuştur ama maalesef Hindistan bunu tek yanlı olarak bu toplantıyı iptal etmiştir. Pakistan bu arada iki ülke arasında ilişkilerin iyileştirilmesi için sınır kapısının açılması için inisiyatif aldı. Maalesef Keşmir kaynayan bir kazan artık ve patlamak üzere. Bu patlama 14 Şubat 2019’da gerçekleşti. Genç bir Keşmirli bir patlayıcı ile 44 Hintli askeri öldürmüştür. Bu olaydan sonra Pakistan önemli bir gelişmeyi bildirdi. Bunun hiçbir şekilde Pakistan’la alakası olmadığını belirtti. Pakistan tekrar barış isteğini dile getirdi. Pakistan’ın olaya dahil olmayacağını ve bununla ilgili garantilerini verdi. Keşmirli gençler artık neden ölümden korkmuyorlar.”


“Hindistan’a soruyorum, biz yanlış hesap yapabilir miyiz? Yanlış hesap yaparsak ikimizde zarar görür” diyen Qazi, “Biz Pakistan olarak kendimizi koruyabiliriz. Yanlış hesap da Bağdat’tan döner" ifadelerini kullandı.


Qaiz, Keşmir geriliminde Türk hükümetinin tutumunun Pakistan’da takdirle karşılandığını vurgulayarak, iki devletin ve iki milletin dostluğunun daima süreceğini de bildirdi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:41
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