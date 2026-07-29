İstanbul’da korkunç kaza: TEM Otoyolu’nda midibüs devrildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul TEM Otoyolu Sarıyer-Beşiktaş ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen midibüs nedeniyle çok sayıda kişi yaralanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Yakası yönünde uzun araç kuyrukları meydana geldi.
İstanbul Sarıyer TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
TEM Otoyolu'nda ilerleyen midibüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Sarıyer-Beşiktaş ayrımında devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralıların bulunduğu kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.