Dünya Pakistan'ın Afganistan saldırısı bölgeyi savaşa itiyor!
Dünya

Pakistan'ın Afganistan saldırısı bölgeyi savaşa itiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pakistan'ın Afganistan saldırısı bölgeyi savaşa itiyor!

Pakistan ile Afganistan arasındaki tansiyon sıcak çatışmaya dönüştü. İslamabad yönetimi, ülkedeki terör saldırılarından sorumlu tuttuğu Afganistan’daki yedi ayrı noktayı savaş uçaklarıyla vurdu. Karşılıklı suçlamalarla yükselen gerilim, fiili operasyona evrildi.

Pakistan ile Afganistan arasındaki tansiyon sıcak çatışmaya dönüştü. İslamabad yönetimi, ülkedeki terör saldırılarından sorumlu tuttuğu Afganistan’daki yedi ayrı noktayı savaş uçaklarıyla vurdu. Karşılıklı suçlamalarla yükselen gerilim, fiili operasyona evrildi.
Afganistan makamları, hedef alınan noktaların sivil yerleşim alanları olduğunu vurgulayarak, saldırılarda 18 kişinin öldüğünü i kamuoyuna duyurdu.

 

Diplomatik restleşme

Saldırıların hemen ardından Kabil yönetimi diplomatik kanalları hareket geçirerek Pakistan’ın Kabil Büyükelçisi Ubaid Ur Rehman Nizamani’yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Afganistan egemenliğinin açıkça ihlal edildiği belirtilen görüşmede, Pakistan tarafına sert bir protesto notası iletildi. Afganistan Savunma Bakanlığı, uluslararası hukuk ve İslami değerlerin ayaklar altına alındığını ifade ederek, bu saldırgan tutuma karşı uygun ve ölçülü bir yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını açıkladı.

 

Çelişkili iddialar

Pakistan cephesinden gelen açıklamalar ise saldırının boyutuna dair farklı bir tablo çiziyor. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry, istihbarat odaklı operasyonlar neticesinde yaklaşık 70 kişinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti. Afganistan’ı "terör ihraç etmekle" suçlayan Pakistan yönetimi, Doha Anlaşması’ndaki taahhütlerin yerine getirilmediğini savunuyor.

Gerilime Hindistan’ın da dahil olması, meselenin bölgesel bir satranç oyununa dönüştüğünü gösteriyor. Yeni Delhi yönetimi, Afganistan’ın toprak bütünlüğüne destek verdiğini açıklayarak Pakistan’ın müdahalesini kınadı.

