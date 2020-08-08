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Aktüel

Pakistan'dan tüm iç ve dış hat uçuşlarına izin

Yeniakit Publisher
2020-08-08 18:46:13 -
Pakistan'dan tüm iç ve dış hat uçuşlarına izin

İSLAMABAD (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında düşüşlerin görüldüğü Pakistan’da hava yoluyla tüm uluslararası ve yurt içi yolcu ile kargo taşımacılığının yeniden başlamasına izin verildiği bildirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (CAA) yapılan açıklamada, 9 Ağustos’tan itibaren tüm hava meydanlarının yerli ve yabancı seyahat şirketlerin, aralarında kargo ve özel uçuşların da bulunduğu tüm uluslararası ve yurt içi uçuşlarına açıldığı belirtildi.

Pakistan’da mart ayında askıya alınan tüm iç ve dış hat uçuşlarının 30 Haziran’da kısmen başlamasına müsade edilmişti.

Pakistan’da Kovid-19 vaka sayısı 283 bini aşarken, salgın dolayısıyla 6 bin 68 kişi hayatını kaybetti.

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