Pakistan'dan Taliban duyurusu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zahra Baloch'un 2 Aralık Cuma günü düzenlenen haftalık basın toplantısında Afganistan'a ziyaret gerçekleştiren Pakistan Dışişleri Hina Rabbani Khar'ın Pakistan Talibanı (Tahrik-i Taliban Pakistan-TTP) konusunu görüşüp görüşmediği soruldu.

Baloch, soruya yanıt olarak "Pakistan'ın terörizm ile ilgili derin endişelerinin bulunduğunu ve Dışişleri Bakanı Khar'ın Afganistan'daki hükümet yetkilileriyle tüm ikili ve uluslararası konuları görüştüğünü" söyledi.

Sözcü Baloch burada yaptığı açıklamada "Pakistan Talibanı'nın Pakistan için bir tehdit olduğunu, bunu kimsenin inkar edemeyeceğini" söyledi.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin ara buluculuğuyla İslamabad ile TTP arasında Ekim 2021'de barış görüşmeleri başlamış ve kısa süreli ateşkes ilan edilmişti. Ancak sonraki süreçte TTP yöneticilerinden Ömer Halid Horasani'nin Afganistan topraklarında hedef alınmış olması ve Pakistan ordusunun operasyonlarına devam etmesi nedeniyle kısa süreli ateşkes bozulmuştu.

Son olarak ise geçtiğimiz 28 Kasım tarihinde TTP tarafından yapılan açıklamada İslamabad yönetimi anlaşmaya sadık kalmamakla suçlanmış ve grup ülke genelinde Pakistan güçlerini hedef alan saldırılara devam edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Mepa News