Pakistan'dan sürpriz BAE adımı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, geçtiğimiz ay ani bir kararla çoğu Müslüman 12 ülkeye yönelik vize yasağı başlatan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kureyşi'nin dünkü ziyareti esnasında yaptığı görüşmelerde vize yasağı konusunu gündeme getirdiği ancak konuyla ilgili olarak BAE tarafıyla bir ilerleme sağlanamadığı aktarıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, BAE ziyaretinde BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid el Maktum ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile görüştü.

Görüşmelerin ardından Pakistan tarafınca yapılan açıklamada, "Kardeş ülke BAE ile işbirliğini artırmanın ve güçlendirmenin yolları ile ikili ticaret ilişkilerini geliştirme yönünde görüşmeler yapıldı. Özellikle tarım alanındaki yatırımları teşvik konusu gündeme geldi." ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, dünyadaki ikinci en büyük Pakistanlı nüfusa ev sahipliği yapıyor. Burada çalışan Pakistanlıların ülkelerine gönderdiği dövizler Pakistan ekonomisi için önemli bir kaynak.

Geçtiğimiz ay 1,5 milyon Pakistanlı BAE'den ülkelerine yaklaşık 520 milyon dolar gönderdi. Bu da Pakistan'ın dış ülke kaynaklı para transferinin yüzde 22'sini oluşturuyor.

Kaynak: Mepa News