Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan'ın katılımı sebebiyle katılmayacaklarını ve boykot edeceklerini duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan'ın katılımı sebebiyle katılmayacaklarını ve boykot edeceklerini duyurdu. Bakan Kureşi ayrıca esir Hintli pilotun bugün Hindistan'a teslim edileceğini söyledi.

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