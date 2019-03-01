Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim sıcak savaşın eşiğine gelirken, Pakistan Başbakanı İmran Han’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Hindistan ile yaşanan gerilim konusunda parlamentoda birleşik oturumda milletvekilleri ve senatörleri bilgilendiren Han, “Dostlarımızla temas halinde olacağız ve gerilimin azaltılmasında rol oynamalarını isteyeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanını da bunun için arayacağım” ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da, dün akşam saatlerinde Pakistan Başbakanı’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradığını açıkladı. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı bildirildi

Savaş çözüm değil

Pakistan Başbakanı, parlamentodaki konuşmasında ayrıca, “Yükselen gerilim ne bizim ne Hindistan’ın çıkarınadır. Yanlış hesaplar yüzünden ülkeler mahvoldu. Savaş asla çözüm değil. Hindistan bir adım atarsa buna karşılık veririz” ifadelerini kullandı. Uluslararası toplumdan gerilimin düşürülmesinde rol almasını isteyen Han, “Umarım uluslararası kamuoyu tansiyonun bu noktadan daha yükseğe çıkmaması için rol oynar” dedi. Han, gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman’ın bugün “barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını” belirtti.

Çifte standarda isyan

Batı medyasının krize yönelik yayınlarına da Pakistan tepki gösterdi. Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, “Pakistan’a Batı gözlüğüyle bakarsanız bizi kötü imajı olan bir ülke olarak görürsünüz. Bize Türkiye’nin, İran’ın, Çin’in, Sri Lanka’nın gözlüğüyle bakın. 11 Eylül’ü yapanlar arasında bir tane Pakistanlı yoktu. Batı’nın bir o insanların ülkelerine, bir de Pakistan’a ne yaptığını görün” ifadeleriyle ülkesinin uğradığı çifte standarda isyane etti. Gafur, Pakistan’ın batı tarafından yürütülen terör karşıtı savaşa katıldığını da Afganistan örneğiyle hatırlattı.

Yeni Delhi’ye ispat çağrısı

Hindistan’ın geçen iki günde gerçekeleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamaları hatırlatılan gafuri Yeni Delhi’yi ispata çağırdı. Hindistan’ın, uçaklarının düşmesinin ardından Pakistan uçağını vurduğu yönündeki iddiasını hatırlatan Gafur, “Pakistan F16’sını vurduk dediler. Nerede bu uçak? Varsa göstersinler ve ispatlasınlar” diye konuştu. Hindistan’ın 350 militan öldürdüğü iddialarına da değinen Gafur, “Nerede bu 350 ceset? Değil 350 kişi, bir damla kan bile yok” değerlendirmesinde bulundu.

BAE’den skandal davet!

Pakistan’ı hedef alan Hindistan saldırganlığı devam ederken, Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri’nden skandal bir adım geldi. BAE yönetiminin, bugün başlayacak ve iki gün sürecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına bir emrivaki ile Hindistan’ı “onur konuğu” olarak davet ettiği ortaya çıktı. İİT kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE yönetimi, İİT üyesi olmayan Hindistan’ın Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj’ı bu toplantıya onur konuğu olarak davet etti. BAE, bu davet hakkında İİT Sekreteryasını ve üye ülkeleri bilgilendirmedi. Teamül gereği, BAE’nin, daveti İİT Sekreteryası ile mutabık kalarak yapması gerekiyordu. Hindistan’ın 26 Şubat’ta Pakistan topraklarına hava saldırısı düzenlemesi sonrasında iki ülke arasında zirveye çıkan gerilime rağmen davet geri çekilmedi. Pakistan, Hindistan ile savaş uçaklarının düşürülmesiyle ortaya çıkan gerilimin ardından BAE’nin davetini geri çekmesini istedi. Hindistan-Pakistan gerilimi sonrasında Pakistan’ın bugün başlayacak konsey toplantısının oturumuna katılmayabileceği belirtildi.

Vurmaya devam edeceğiz!

Pakistan tarafından gelen diyalog çağrılarına rağmen Hindistan gerilimi artırıcı beyanatlara devam ediyor. Hindistan Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral RGK Kapoor, Pakistan’daki “terör kamplarını” hedef almaya devam edeceklerini bildirdi. Kapoor, Hint askeri tesislerini bombalamak amacıyla F-16’ların kullanıldığına dair kanıtları olduğunu ileri sürerek, bölgede Pakistan jetlerine ait füze parçaları bulduklarını söyledi. Yeni Delhi’de ordu yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, General Surendra Singh Behal de savaşlarının “teröre” karşı olduğunu belirterek, Pakistan’daki “terör örgütü hedeflerini” yok etmeye hazır olduklarını söyledi. (Yeni Şafak)