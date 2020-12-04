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Aktüel Pakistan'dan İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşası kararına tepki
Aktüel

Pakistan'dan İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşası kararına tepki

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:52:47 -
Pakistan'dan İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşası kararına tepki

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yeni konut inşa edilmesi için ihale süreci başlatmasını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, İsrail'in adımının Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışı olduğunu söyledi.

Çavdri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimi inşası için ihale süreci başlatmasını ciddi endişeyle karşıladıklarını ve kınadıklarını ifade etti.

Pakistan'ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kararlılıkla desteklediğini ve ülkesinin bu konudaki açık ve kesin tutumunu yinelediğini belirten Çavdri, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar için bunun gerekli olduğunu kaydetti.

İsrail yönetimi 15 Kasım'da Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos'taki yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 1257, 24 Kasım'da da Har Homa'daki yerleşim biriminde 540 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.

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