Pakistan'dan IMF'ye kredi resti

The Express Tribune gazetesindeki habere göre, Bakan Dar, Senato’da birçok ülkenin büyükelçisinin bulunduğu özel bir oturumda yaptığı açıklamada, IMF’yi işaret ederek, kimsenin Pakistan’a hangi menzilde füzeye sahip olması gerektiğini söyleme hakkı bulunmadığını belirtti.

Dar, IMF ile anlaşmanın sağlanması için Pakistan’ın nükleer füze programından taviz vermeyeceğini söyleyerek, İslamabad’ın kendi caydırıcılığının olması gerektiğini vurguladı.

IMF’nin her defasında yeni bir programı gözden geçirdiğine dikkati çeken Dar, bunun ise alışılmışın dışında bir durum olduğunu söyledi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pakistan’ın nükleer ve füze programıyla ilgili yanıltıcı spekülasyonların talihsizlik olduğunu belirterek, bunun ulusun sarsılmaz fikir birliğini temsil ettiğini vurguladı.

Bir Batı ülkesi, nükleer füze programına karşı

Bazı Pakistanlı yetkililer, bir Batı ülkesinin uzun süredir İslamabad’dan nükleer füze programından vazgeçmesini istediğini belirtiyor.

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Pakistan’ın 2 bin 750 kilometre menzile sahip Şahin-III füzeleri, nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.

Merkez Bankası döviz rezervleri 4,3 milyar dolar

Pakistan ile IMF arasında 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor.

IMF, Pakistan'dan vergi matrahının artırılması, ihracat sektörüne yönelik ayrıcalıklara son verilmesi ve enerji fiyatlarının yükseltilmesini talep ediyor.

Nominal gayrisafi yurt içi hasılası 350 milyar dolar olan Pakistan'da, Merkez Bankasının Çinli iki bankadan gelen kredi destekleri sonrası 4,3 milyar dolar döviz rezervi bulunuyor.

IMF ile anlaşma

Pakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.

Temmuz 2022'de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti.