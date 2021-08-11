  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail ve Mısır işbirliğiyle Gazze’de siviller hedef alınacak!
Erbaş’tan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı
Türk Dünyası Arama Kurtarma birimi kuruluyor
Almanya ve Hollanda onları sınır dışı edecekti! Askıya aldılar
Dünya Pakistan'dan iki ülkeye sosyal medya tepkisi
Dünya

Pakistan'dan iki ülkeye sosyal medya tepkisi

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Afganistan ve Hindistan'dan yönetilen sosyal medya hesaplarının Pakistan'ı kötülemesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 22:03:00 -
Pakistan'dan iki ülkeye sosyal medya tepkisi

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, başkent İslamabad’da yaptığı basın açıklamasında, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik yürüttüğü dezenformasyon kampanyasına karşı dünyanın suskunluğunun üzücü olduğunu söyledi.

Yusuf, sosyal medyada Pakistan’a karşı yaptırım uygulanmasına yönelik kampanyaya atıfta bulunarak, Afganistan ve Hindistan’dan yönetilen hesapların Pakistan’ı kötülemek için kullanıldığını belirtti.

Afganistan’ın başarısızlıkları için Pakistan’ın suçlanmasına yönelik girişimlerin sürdüğüne dikkati çeken Yusuf, Taliban’ın saldırıları arttıkça Pakistan’ın hedef gösterilmesine dair kampanyaların olduğunu vurguladı.

Öte yandan Yusuf, Afganistanlı mevkidaşı Hamdullah Muhib ile üst düzey Afgan yetkililerin bu tür kampanyaların içerisinde olduğunu söyledi.

Son birkaç gündür Twitter’da Pakistan’a yaptırım uygulanmasına dair paylaşımlar gündem olmuştu.

Afganistan hükümeti yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad’ı, Taliban’ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.

Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay