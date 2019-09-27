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Pakistan'dan Hindistan'a üstü kapalı nükleer tehdit

Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, "Hindistan'ı milyar kişilik bir pazar olarak düşünmeyin. Hindistan'ın nükleer bir güçle sorunu var. Keşmir sorunu çözülmediği takdirde sonuçları ne olacak?" dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 12:39
Pakistan'dan Hindistan'a üstü kapalı nükleer tehdit

Çarşamba günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi, New York'ta 20 sektörden 42 küresel sanayi devinin yer aldığı özel bir toplantıya liderlik etti.

Modi'nin ülkeye daha fazla yatırım çekmek için yaptığı çalışmalar, Keşmir meselesi nedeniyle kriz yaşadığı Pakistan Başbakanı İmran Han'ın sert tepkisine neden oldu.

New York'taki bir basın toplantısında Hindistan pazarına ilgi gösteren ülkelere seslenen Han, ''Hindistan'ı milyar kişilik bir pazar olarak düşünmeyin. Hindistan'ın nükleer bir güçle (Pakistan) sorunu var. Keşmir sorunu çözülmediği takdirde sonuçları ne olacak? Milyar dolarlık yatırımlarınıza ne olacak?'' dedi.

Han'ın açıklamaları, dünya basınına 'üst kapalı nükleer tehdit' olarak yansıdı.

New York'taki 74. BM Genel Kurulu toplantısında konuşan Han, uluslararası kamuoyunu ekonomik sebeplerle taraf olmakla suçlamıştı. Han Çarşamba günü yaptığı konuşmasında, ''Bu ilgisizliğin nedenini biliyorum. Şu an neden Bay Modi'ye bir baskı yapılmadığını biliyorum. Çünkü Hindistan üzerinden 1,2 milyar nüfuslun bir pazara bakıyorlar.'' ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 12:39
  1. Keşmir sorunu
  2. nükleer
  3. Hindistan
  4. İmran Han
  5. Pakistan

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah9 dk önce
    Ya bu müslümanlar neden sürekli tehdit ediyor? Savaş için bahane arıyor? 

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