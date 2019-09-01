0553 313 94 23

Pakistan'dan flaş çağrı: Bunu yaparlarsa...

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Yeni Delhi yönetimiyle Keşmir meselesini görüşebileceklerini duyurdu.

01 Eylül 2019 Pazar 14:59
Pakistan'dan flaş çağrı: Bunu yaparlarsa...

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan hükümetinin bazı şartları yerine getirmesi halinde "Keşmir" meselesi üzerine Yeni Delhi yönetimiyle görüşebileceklerini açıkladı.

Kureyşi, İngiliz yayın kuruluşu BBC Urdu ile yaptığı röportajda, Pakistan'ın Hindistan ile ikili görüşmeler yapmaktan çekinmediğini ve üçüncü bir tarafın arabuluculuğunu memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Hindistan hükümetinin bazı koşulları yerine getirdiği takdirde Yeni Delhi yönetimiyle Keşmir meselesini görüşebileceklerini vurgulayan Kureyşi, "Hindistan, işgal altındaki Keşmir'de yaklaşık 4 haftadır uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını kaldırırsa, bölge sakinlerinin haklarını iyileştirirse, tutuklanan Keşmirli liderleri serbest bırakır ve onlarla görüşmeme izin verirse diyalog başlar." ifadelerini kullandı.

"Onların kalbini kırarak görüşme gerçekleştiremeyiz"

Kureyşi, Pakistan'ın diyalog arzusunu her fırsatta yenilemesine rağmen Hindistan'ın özellikle Keşmir konusunda masaya oturmaya istekli olmadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Keşmir sorununun üç ayağı var. Bunlar Pakistan, Hindistan ve Keşmir'dir. Hindistan önce Keşmirli liderleri serbest bırakmalı ardından da benim onlarla görüşmemin ve istişare etmemin önünü açmalıdır. Hindistan'la görüşmek için Keşmirlilerin duygularını öğrenmek zorundayım. Onların kalbini kırarak bir görüşme gerçekleştiremeyiz."

Hindistan'la savaşmayı arzu etmediklerine işaret eden Kureyşi, yine de savaşa mecbur kaldıklarında karşılık verebilmek için silahlı kuvvetlerin hazır beklediğini de vurguladı.

Kureyşi, Keşmir konusunda Pakistan'a destek açıklaması yapmayan Körfez ülkeleriyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Ekonomik zorluklar yaşadığımız dönemde bize yardım ettiler. Gerçek ortaya çıktığında Pakistan'ı destekleyeceklerdir. Bunun yanında Körfez ülkelerinde binlerce Pakistanlı çalışıyor. Bu ülkelerde buldukları işlerden kazandıkları paraları ülkemize gönderiyorlar."

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:59
  1. Pakistan
  2. Hindistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu
    1. 16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda..
    2. Balıkesir’de alkollü araç kullanan 27..
    3. Hacire Anne'nin oğlu için karar verildi
    4. Balıkçılık Av Sezonu, Çatalzeytin’de..
    5. Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Basketbol..
    6. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı..
    7. İsrail'den Lübnan ormanlarına yangın..
    8. Norveç’teki helikopter kazasında ölü..
    9. İmamoğlu eşini 'koluna vurarak' uyardı!
    10. Otomobil meyve alanlara çarptı: 4..
    11. Pakistan'dan flaş çağrı: Bunu..
    12. BAŞGAD Vali Hulusi Şahin’e plaket verdi
    13. Sisi ve Sabah, bölgesel ve..
    14. Levent Mahallesinde Yaz Şenliği
    15. Vali Yazıcı’dan komutanlara veda yemeği
    16. (Düzeltme) Gençlerden kum saati..
    17. GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de kanal açma..
    18. Kayseri’de kanal açma aracı eve daldı!
    19. Başkan Kartoğlu temiz çevre için..
    20. Babacan'ın kuracağı partide Nesrin Nas..
    21. Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına..
    22. Yaylada kaybolan 6 kişiyi arama..
    23. Milletvekili Tutdere’den, 1 Eylül..
    24. Alanya’da denize giren adam boğuldu
    25. Bakan Kasapoğlu'ndan bisiklet turu
    26. Engelli genç, fitness sayesinde..
    27. Karadeniz Offroad Kupası
    28. Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
    29. Manisa’da bir pizzacıda korkutan yangın
    30. Basketbolda milli maçın ardından
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak