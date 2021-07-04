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Dünya Pakistan'dan flaş açıklama: Bize yanaşan onlardı
Dünya

Pakistan'dan flaş açıklama: Bize yanaşan onlardı

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Hindistan ile müzakerelerin başlaması için yapılan arka kapı temaslarının artık olmadığını söyledi. Hindistan'ın müzakereleri başlatmak için Pakistan'a yanaştığını belirten Yusuf, "Bize yanaşan Hindistan'dı. Onlar Keşmir dahil tüm tartışmalı meseleleri konuşmak istediklerini söylediler" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 12:51:00 -
Pakistan'dan flaş açıklama: Bize yanaşan onlardı

Yusuf, Geo News kanalına verdiği röportajda, iki ülke arasındaki temasların kesildiğini çünkü Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'daki Cammu Keşmir kararlarının iptali başta olmak üzere güven artırıcı herhangi bir önlem almadığını ifade etti.

Hindistan'ın müzakereleri başlatmak için Pakistan'a yanaştığını belirten ve söz konusu temasın ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bir bilgiye yer vermeyen Yusuf, "Bize yanaşan Hindistan'dı. Onlar Keşmir dahil tüm tartışmalı meseleleri konuşmak istediklerini söylediler." dedi.

Yusuf, Hint hükümetinin bu durumla ilgili olumlu herhangi bir adım atmadığına dikkati çekerek, Hindistan ile müzakerelerin başlaması için yürütülen arka kapı temaslarının artık olmadığını söyledi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da yaptığı anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünü kaldırmış ve bölgeyi merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birime ayırmıştı.

Pakistan, bu eyleme tepki olarak Yeni Delhi yönetimiyle diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürme kararı almıştı.

 

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