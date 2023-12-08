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Dünya Pakistan'dan dünyaya Gazze tepkisi: Büyük bir hata yapılıyor!
Dünya

Pakistan'dan dünyaya Gazze tepkisi: Büyük bir hata yapılıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 22:26:00 -
Pakistan'dan dünyaya Gazze tepkisi: Büyük bir hata yapılıyor!

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İsrail’in Gazze’de döktüğü kana sessiz kalan dünyaya tepki göstererek, uluslararası toplumun tüm insanlara eşit davranmayarak büyük bir hata yaptığını söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad’daki Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Alvi, kadın ve çocuklar dahil binlerce kişinin Filistin’de ve Keşmir’de vahşice öldürüldüğünü fakat güçlü ülkelerin bu duruma sessiz kaldığını vurguladı.

Alvi, İsrail’in Gazze’de döktüğü kana sessiz kalan dünyaya tepki göstererek, uluslararası toplumun tüm insanlara eşit davranmayarak büyük bir hata yaptığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler’e “savaşa hayır” hedefini takip etmesi çağrısında bulunan Alvi, “Gazze’de masum çocukların ve halkın öldürülme şeklinin barış üzerinde uzun bir etkisi olacak çünkü bu acıları yaşayanların böyle bir barbarlığı unutması çok zor olacak.” dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
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İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahının sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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