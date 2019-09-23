0553 313 94 23

Pakistan'dan çok sert uyarı: Hindistan savaş açarsa...

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cammu Keşmir sorunu nedeniyle karşı karşıya geldikleri Hindistan'ın savaş açması halinde yanıt vermekten başka seçenekleri olmayacağını söyledi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:22
Pakistan'dan çok sert uyarı: Hindistan savaş açarsa...

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, başkent İslamabad'da Türk medya heyetini kabulünde, Cammu Keşmir konusunda Hindistan ile savaşma ihtimalleri ve krizin çözümü için Türkiye'den beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hindistan'ın Hindu milliyetçiliğine yöneldiklerini belirterek "Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi, Kavgam’ı ve Hitler'i kendilerine örnek aldı" diyen Alvi, ülkenin 30 yıldır bu ‘anti azınlık’ politikasına devam ettiğini belirtti.

Alvi, "1984-1986 arasında neredeyse günde üç bin kişi (Müslüman) öldürülüyordu. Hindistan, yaklaşık 700 senelik İslami tarihini reddediyor. Bu tarihlerini kitaplardan çıkarıyorlar" diye konuştu.

Hindistan'ın, Birleşmiş Milletler’in (BM) çok uluslu bir topluluk olduğunu kabul ettiğini dile getiren Alvi, şöyle devam etti: "1972'den beri BM'de Keşmir üzerine hiçbir toplantı yapılmadı. Hindistan hep 'Bu bizim iç meselemiz' dedi. Sonra dediler ki 'Bu iki taraflı bir meseledir, bir anlaşmazlıktır'. Bunun üzerine Pakistan 'O zaman gelin, hadi masaya oturalım' deyince bu meseleyi de reddettiler. Bu, dünyanın kafasını karıştırmak için yapılmış bir girişimdir."

Nükleer güce dikkat çekti

Keşmir'in Pakistan'ın bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Alvi, oradaki siyasi liderlerin serbest bırakılması, Keşmirlilerin maruz kaldığı ev hapsinin sonlandırılması ve BM kararlarına göre referandum yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Arif Alvi, Hindistan'dan birçok defa barış talebinde bulunduklarını belirterek "Ama Hintler barış yapmayı hep zayıflık olarak değerlendirdiler. Başbakan İmran Han, Hindistan'a en başında 'Hiçbir şey yapmayın, barış yapalım' dedi ama Hindistan sınırı geçti. Biz inanıyoruz ki eğer Hindistan masaya gelmezse Keşmir'de çok daha fazla direniş olacaktır. Mesela mülteci sorunu ortaya çıkacaktır. İnsanlar Keşmir'de sınırı geçecek ve Pakistan'a gelecektir" diye konuştu.

"Hindistan savaş açarsa Pakistan bu savaşa girer" diyen Alvi, Hindistan'ın nükleer gücünün buradaki en tehlikeli unsur olduğunu söyledi; Hiroşima ve Nagazaki benzeri bir durumun tekrar yaşanmaması temennisini dile getirdi.

"Savaş başlarsa her şey kontrolden çıkar"

Alvi, "Pakistan bir savaş başlatmayacak. Bir kez savaş başladığında, her şey kontrolden çıkar. Ama savaş çıksa bile Pakistan kendisini tamamen savunabilir. Bu savaşı Hindistan başlattıktan sonra Pakistan'a girerlerse savaşmaktan daha başka ne yapabiliriz ki? Savaş zaten bu değil midir? Dünya şunu bilmeli ki bize dayatacakları savaştan sorumlu olmalıyız” dedi.

Türkiye’nin Keşmir konusundaki desteğine de değinen Cumhurbaşkan Alvi, “Türkiye'nin yanımızda durduğuna inanıyorum. Bu destekler için teşekkür ederim. Pakistan'ın da Türkiye'yi gözleri kapalı her meselede destekleyeceğini söylemek istiyorum" ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:22
  1. Arif Alvi
  2. Pakistan
  3. Hindistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum için son derece huzurluyum
    1. ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum..
    2. 14 yaşındaki çocuk feci şekilde can..
    3. NASA korkutan açıklamayı yaptı!..
    4. Elektrik akımına kapılan işçi hayatını..
    5. Canikli'den CHP'ye tepki: Özlemleri..
    6. İstanbul'da panik! Metrobüs durağında..
    7. IMF ile gizli görüşme skandalı.....
    8. İş makinesi bu kez inek için mesai yaptı
    9. İkinci hamilelik daha mı kolay?
    10. "Teröristler neden öldür öldür..
    11. Askeri aracın çarptığı yaya hayatını..
    12. Suriye anayasa komitesinde kimler var?..
    13. İran'dan Boris Johnson'a kritik uyarı!
    14. ABD askeri helikopterleri Akçakale..
    15. Zonguldak Terakki Mahallesi TOKİ 110..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! İşte..
    17. Sebzeli mama nasıl yapılır?
    18. Bebeğin dış çıkardığı nasıl anlaşılır?..
    19. TOKİ indirim kampanyası başvuru TOKİ..
    20. Askere gidecekler dikkat! Bakanlık..
    21. Afrika ülkesinde art arda saldırılar!..
    22. 15 Temmuz'la ilgili yeni soruşturma!
    23. Hastane çıkışı dikkat çeken detay
    24. Yakın kaynaklar açıkladı!..
    25. Nüfusu 17 milyon! Ülkenin tamamı..
    26. Pakistan'dan çok sert uyarı: Hindistan..
    27. İYİ Parti'den gizli IMF görüşmesine..
    28. S. Arabistan'a Cemal Kaşıkçı kınaması
    29. Merkez Bankasından faiz hamlesi!
    30. IMF görüşmesinden Akşener ve..
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü