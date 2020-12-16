Pakistan'dan ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulamasına ilişkin 'derin endişe duyuyoruz' açıklaması

Pakistan, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda derinden endişelendiğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın prensip olarak herhangi bir ülkeye karşı tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin uygulanmasına karşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarına ve İslamabad'ın paha biçilmez rolünün farkına vardığını vurgulayan ABD hükümetinin Türkiye'ye yaptırım uygulamasına "derin endişe" duyduğunu kaydetti.

Pakistan halkı ve hükümetinin Türk halkı ve hükümetine ulusal güvenlik, barış ve refah arayışında güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada, İslamabad yönetiminin her zaman olduğu gibi bu ortak hedeflere ulaşma yolunda Türk halkı ve hükümetinin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.