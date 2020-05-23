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Pakistan’daki uçak kazasında ölü sayısı 97’ye yükseldi

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir yolcu uçağının evlerin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 97’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:43:49 -
Pakistan’daki uçak kazasında ölü sayısı 97’ye yükseldi

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir yolcu uçağının evlerin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 97’ye yükseldi.


Pakistan’da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerine düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin sayısı 97’ye yükseldi. Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, dün teknik bir arızadan dolayı Karaçi’de evlerin üzerine düştü. Sind eyaleti Sağlık Yetkilisi, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 97’ye ulaştığını duyurdu. Yolculardan 2’sinin ise sağ kurtulduğu aktarıldı.


PIA Sözcüsü Abdullah Hafeez, görgü tanıklarının ifadesine dayandırdığı açıklamasında, uçağın 2 yada 3 kez iniş yapmayı denediğini belirterek başarılı olamayınca uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü ifade etti.



“Duyduğum tek şey çığlıklardı”


Kazadan sağ kurtulan iki kişiden bir olan Muhammad Zubair, inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerine düşen yolcu uçağında insanların sadece çığlıklarını duyduğunu söyleyerek, “Bayram tatili için Karaçi’ye gidiyordum. Lahor Havalanı’ndan ayrılmıştık. 2 yada 3 kez sarsıntı hissettik. Bir süre sonra etrafta görebildiğim tek şey duman ve ateşti. Her yerden çığlıklar duyuyordum. Duman her yeri kaplamıştı. Kimseyi göremedim sadece çığlıkları duydum. Emniyet kemerini açıktım biraz gördüğüm ışığa doğru ilerledim ve yaklaşık 10 feet yükseklikten aşağıya atladım” dedi.


Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı’na inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düşmüştü.

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