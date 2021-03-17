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Dünya Pakistan'daki çekirge istilasına karşı Türkiye harekete geçti!
Dünya

Pakistan'daki çekirge istilasına karşı Türkiye harekete geçti!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan’a çekirge istilalarına karşı mücadelede destek olmak için 10 adet ilaçlama makinesi ve 1000 litre kimyasal hibe etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:51:00 -
Pakistan'daki çekirge istilasına karşı Türkiye harekete geçti!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan’a çekirge istilalarına karşı mücadelede destek olmak için 10 adet ilaçlama makinesi ve 1000 litre kimyasal hibe etti.

Başkent İslamabad’da düzenlenen teslim törenine, Pakistan Gıda Güvenliği ve Araştırması Bakanı Seyid Fakhar İmam, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkanı Aktar Navaz, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut ve davetliler katıldı.

Pakistan Gıda Güvenliği ve Araştırması Bakanı İmam, burada yaptığı açıklamada, çekirge istilasının Pakistan’ın gıda güvenliğine önemli bir tehdit olduğunu belirterek desteği dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür etti.

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, 2020’nin birçok ülke için zor geçtiğini, buna ek olarak Pakistan’ın ve bölge ülkelerinin çekirge istilasıyla da mücadele ettiklerini kaydetti.

Yurdakul, gıda güvenliğini tehdit eden çekirge istilasının Pakistan için öncelikli mücadele alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek bu mücadelenin bir parçası oldukları için memnun olduklarını söyledi.

NDMA Başkanı Navaz da Pakistan’ın çok sayıda bölgesinin çekirge istilası dolayısıyla oldukça hassas olduğunu belirtti. Navaz, Pakistan’ın ihtiyacı olduğu bir zamanda anlamlı destekleri için Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Pakistan'ın çekirge istilalarına karşı mücadelesinde NDMA'ya 10 adet ilaçlama makinesi ve 1000 litre kimyasal hibe eden TİKA ayrıca araçların nasıl kullanılacağına dair eğitim verdi.

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