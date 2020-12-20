Pakistan'daki Afgan mültecilerin zorlu hayatı, kış şartlarıyla daha da güçleşiyor

İSLAMABAD (AA) - MUHAMMET NAZIM TAŞCI/MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Pakistan'da onlarca yıldır yaşayan Afgan mültecilerin zorlu hayatları, kış mevsiminde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağan yağmurlarla daha da güçleşiyor.

1979'daki Sovyet işgalinin hemen ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın dışında kurulan Afgan Basti Kampı'nda derme çatma kerpiç evlerde hayatlarını devam ettiren mülteciler, temiz suya erişememe, sağlıksız koşullar, eğitim imkanlarından yoksunluk, olumsuz çevre koşullarının yanı sıra kışın zor şartlarıyla da mücadele ediyor.

Aralıkta ortalama hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü ve zaman zaman yağışların görüldüğü başkentte, bu durum kamplardaki hayatı olumsuz etkiliyor.

Asfalt yolun olmadığı kampta, su ve kanalizasyon altyapısı da bulunmuyor. Altyapı yetersizliği sebebiyle pis sular ise sokaklardan akıyor. Bu ise başta buralarda oynayan çocuklar olmak üzere kamp sakinlerinin sağlığına yönelik tehdit oluşturuyor.

- "Okul yok ve çocuklar eğitim görmüyor"

Kampın önde gelenlerinden Sana Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta yaklaşık 3 bin ailenin yaşadığını söyledi.

Ciddi oranda temiz su sıkıntılarının bulunduğunu vurgulayan Gül, "Okul sıkıntısı da var. Okul yok ve çocuklar eğitim görmüyor. Havalar çok soğuk ve yardım yok. İnsanlar sebze haline gidiyor. Günlük 200-300 (9-13 Türk lirası) Pakistan rupisi kazanıyor. Bize Afganistan'da iş imkanı, çocuklarımıza okul imkanı verseler gideriz." ifadesini kullandı.

Gül, kampta 25 bin kişinin bulunduğunu aktararak, "Burada garibanlık çok. Biz garibanlara kimse yardım etmiyor. Bizler için yardım istiyorum." dedi.

Kampa 2002'de geldiklerini anlatan Gül, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) kendilerine 4 yıl boyunca odun ve branda yardımında bulunduğunu fakat sonradan bu yardımların kesildiğini dile getirdi.

Gül, son 8-10 yıldır UNHCR başta olmak üzere kimsenin kendilerine yardım etmediğini, var olan problemlerinin sorulmadığını söyledi.

- "Su kuyularının çoğu çalışmıyor"

Kampta yaşayan Şahbaz Ahmed, kamptaki temiz su problemine dikkati çekerek, "Kampta su kuyuları var ama çoğu çalışmıyor. Yağmur yağdığında fazla imkanımız yok. Çatı için kullandığımız ahşaplar düşüyor." dedi.

Kamptaki çocukların eğitimine de değinen Ahmed, "Bizim buradaki çocuklar eğitim göremiyor. Çocuklar perişan vaziyette." ifadesini kullandı.

Ahmed, UNHCR’nin bir süre kendilerine yardımda bulunduğunu, bu yardımların ise 10 sene önce olduğunu kaydetti.

- "Afganistan'da barış olursa döneriz"

Kamp sakinlerinden İmtiyaz Han, şartlar oluştuğunda Afganistan'a geri dönmek istediğini belirterek, "Eğer Afganistan'da savaş biter ve anlaşmalar olursa, orası da tıpkı Pakistan gibi bizim ülkemiz, gideriz." dedi.

Han, en önemli sorunun iş imkanı olduğunun altını çizerek, bunun çözülmesi durumunda seve seve ana vatanlarına döneceklerini kaydetti.

- Pakistan'da 1,4 milyondan fazla Afgan mülteci bulunuyor

UNHCR verilerine göre, 2019 sonu itibarıyla Pakistan'da 1,4 milyondan fazla kayıtlı Afgan mülteci bulunuyor.

Afgan mültecilerinin yüzde 69'u kent ve kent çevrelerindeki varoş bölgelerde yaşarken, kalanı ise kendileri için kurulan 54 mülteci kampında hayat sürüyor.

Ülkedeki mültecilerin yüzde 54'ü erkek, yüzde 48'i de çocuklardan oluşuyor.