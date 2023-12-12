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Dünya Pakistan'da Zülfikar Ali Butto'nun idamı için dava! Son durumu: 2024'ün ilk ayında yapılacağı açıklandı!
Dünya

Pakistan'da Zülfikar Ali Butto'nun idamı için dava! Son durumu: 2024'ün ilk ayında yapılacağı açıklandı!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 21:02:00 - 2023-12-12 21:08:31
Pakistan'da Zülfikar Ali Butto'nun idamı için dava! Son durumu: 2024'ün ilk ayında yapılacağı açıklandı!

Pakistan Anayasa Mahkemesi duyurdu: ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun ile ilgili iddialara yanıt aranıyor! Pakistan'da Zülfikar Ali Butto'nun idamıyla ilgili dava yeniden başladı

Pakistan Anayasa Mahkemesi, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun idamıyla ilgili davanın duruşmasına 11 yıl sonra yeniden başladı. Mahkeme heyeti, duruşmayı Ocak 2024'e erteledi. Butto'nun ailesi, eski Başbakan'ın idamının yargısal cinayet olduğunu savunuyor.

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun idamıyla ilgili davanın duruşmasına 11 yıl sonra yeniden başlandı.Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazi Faiz İsa'nın liderliğindeki 9 kişilik mahkeme heyeti, Zülfikar Ali Butto'nun idamına ilişkin davanın duruşmasına uzunca bir aradan sonra yeniden başladı.

Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı İsa, duruşmaların çok uzun bir aranın ardından başlaması sebebiyle Mahkeme adına üzgün olduğunu vurgulayarak duruşmayı Ocak 2024'ün ikinci haftasına erteledi. Davayla ilgili en son duruşma Kasım 2012'de yapılmıştı.

PPP lideri Zerdari'den adalet çağrısıPakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, dedesi Zülfikar Ali Butto'nun masum olduğunu ve onu öldürenlerin arkasında kimlerin olduğunu tüm ülkenin bilmesi gerektiğini belirtti. Zerdari, mahkemeden adalet beklediklerini kaydetti.Butto'nun ailesi, eski Başbakan'ın idamının "yargısal cinayet" olduğunu savunuyor. Pakistan'ın demokratik yollarla seçilen ilk Başbakanı Zülfikar Ali Butto, 1973-1977 yıllarında ülkeye hizmet etmişti. Butto hükümeti, Temmuz 1977'de General Ziyaül Hak tarafından yapılan darbeyle devrilmişti. Lahor Yüksek Mahkemesi tarafından cinayetten suçlu bulunan Butto, 4 Nisan 1979'da idam edilmişti. Butto'nun, hakkındaki idam kararına itirazı Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

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