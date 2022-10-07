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Dünya Pakistan'da zirve tırmanışında çığ düşmesi sonucu Avusturyalı dağcı öldü
Dünya

Pakistan'da zirve tırmanışında çığ düşmesi sonucu Avusturyalı dağcı öldü

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde henüz isim verilmemiş bir zirveye tırmanırken çığa yakalanan Avusturyalı dağcı Feineler Elias hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 09:14:00 -
Pakistan'da zirve tırmanışında çığ düşmesi sonucu Avusturyalı dağcı öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, 2 dağcı ve bir rehber Şimşal Vadisi'nde isim verilmemiş bir zirveye tırmanırken çığ düştü. Kar kütlesi altında kalan Avusturyalı dağcı Elias yaşamını yitirdi, beraberindeki Kerber Romona ve Pakistanlı rehber ağır yaralandı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesi, dünyada 8 bin metreden yüksek 5 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Her yıl yüzlerce dağcının geldiği bölgede, zirve tırmanışlarında ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalar meydana geliyor.

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