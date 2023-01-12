  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teröriste omuz veren Türk askerini sevmez

Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Plan yapacaklar dikkat, bu kez kesin geliyor

Dünyanın deniz gücü listesini ABD yaptı! Türkiye kaçıncı sırada?

Bölgeden petrol ve altın fışkırıyor! NATO'dan Türkiye'ye teklif: Orayı bize verin biz size Irak'tan toprak...

Avrupa’da ekonomik kriz yeni karar aldırdı! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor

Hükümete dolar için tepki çeken talep: Dolar kuru 23 liraya yükseltilmeli

CHP’li İlhan Kesici’den bomba itiraf! Seçilirsek AK Parti gibi yöneteceğiz

Rusya’dan ortalığı karıştıracak karar! Ruslar apar topar Türkiye'den ayrılabilir

Başkan Erdoğan, Taliban’a sert çıktı! “Kimse bunu İslam’la açıklamasın, bu dinde yok”

İngiliz kraliyet ailesi çalkalanıyor! Prens Harry, dünyaya neden getirildiği itiraf etti
Dünya Pakistan’da yaşanan kriz onun lehine sonuçlandı! Imran Han kazandı
Dünya

Pakistan’da yaşanan kriz onun lehine sonuçlandı! Imran Han kazandı

Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı İlahi, 186 oy elde ederek güven oylamasını kazandı... Pakistan'ın Pencap eyaletinde eski Başbakan İmran Han ile koalisyon hükümeti arasında yaşanan siyasi kriz, Han lehine sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 12:41:00 -
Pakistan’da yaşanan kriz onun lehine sonuçlandı! Imran Han kazandı

Ulusal basındaki haberlere göre, koalisyon hükümetinin İmran Han’ın ittifak kurduğu Pencap eyalet Başbakanı Pervez İlahi’ye karşı talep ettiği güven oyu oturumu bugün yapıldı.

Oylamada, Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı İlahi, 186 oy elde ederek güven oylamasını kazandı.

Pencap Eyalet Meclisi 371 sandalyeden oluşuyor, 186 oy alan aday Pencap Başbakanı seçiliyor.

Muhalefet partileri, yasal gerekliliklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle güven oylamasını boykot etti.

Oturumu Pencap Meclisinden takip eden Federal İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, güven oylaması sürecinin anayasaya aykırı şekilde yapıldığını ve bunu mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Pervez İlahi, 26 Temmuz 2022'de Pencap Başbakanı seçilmişti.

İmran Han'ın, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerini feshedeceğini açıklamasının ardından ülkede siyasi gerilim artmıştı. Han, erken genel seçim konusunda hükümete baskı kurmak amacıyla iktidarda olduğu eyalet meclislerini feshetme kararı almıştı.

Koalisyon hükümeti ise Pencap'ta güven oyu talebinde bulunarak, Han'ın meclisin feshedilmesi kararının ertelenmesini sağlamıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23