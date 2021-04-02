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Dünya Pakistan’da yasak krizi! Çatışma çıktı
Dünya

Pakistan’da yasak krizi! Çatışma çıktı

Pakistan'da Sufi alim Lal Şahbaz Kalandar Türbesi’nin Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılmasını istemeyenler polisle çatıştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:25:00 -
Pakistan’da yasak krizi! Çatışma çıktı

Pakistan’ın Karaçi şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Sufi alim Lal Şahbaz Kalandar Türbesi’nin ziyaretlere kapatılmasını istemeyenlerle polis arasında çatışma çıktı.

Yüzlerce kişi, Karaçi’nin Sehvan kasabasında bulunan ve salgın sebebiyle ziyaretlere kapatılan türbeye girmek istedi.

Emniyet yetkilileri ise türbeye girmeye çalışan kişilere engel oldu.

Türbenin ana giriş kapısını kırarak içeri giren yüzlerce kişi polise taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan olaylarda çok sayıda polis yaralandı.

Yaşanan çatışmanın ardından bölgeye paramiliter güvenlik gücü gönderildi.

Söz konusu türbe, ülkede artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla ziyaretlere kapatılmıştı.

Pakistan’da Kovid-19 vakası sayısı 675 bini üzerine çıktı.

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