  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Pakistan'da yağış: 2 günde 32 ölüm!
Yerel

Pakistan'da yağış: 2 günde 32 ölüm!

Pakistan'da 2 gündür devam eden muson yağmurları 32 kişinin ölümüne neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 16:07:00 -
Pakistan'da yağış: 2 günde 32 ölüm!

Pakistan basınındaki haberlere göre, ülke genelinde etkili muson yağmurları, hayatı olumsuz etkiledi.

Sindh eyaletinde elektriğe kapılma, çatı çökmesi ve boğulma sebebiyle 20 kişi öldü.

Eyalet genelinde 107 binin üzerinde büyükbaş hayvan telef oldu.

Sindh ile Belucistan eyaletini birbirine bağlayan Ketta-Karaçi kara yolunda sel sebebiyle trafik 5 gündür askıya alınmış durumda.

Eyaletin Larkana, Hairpur, Şikarpur, Sukkur ve Haydarabad bölgeleri selden oldukça kötü etkilendi. Bu bölgelerde sokaklar sular altında kalırken halkın, kendi imkanlarıyla yaptığı sandallarla su üzerinde ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Çitral bölgesinde ise sele kapılan 12 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana şiddetli yağışlar sebebiyle ülke genelinde 674 kişi öldü, 1128 kişi yaralandı.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23