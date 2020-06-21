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Aktüel

Pakistan'da video çekmeye çalışırken silahla kazara kendisini vuran genç öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-21 22:01:27 -
Pakistan'da video çekmeye çalışırken silahla kazara kendisini vuran genç öldü

ANKARA (AA) - Pakistan'ın Karaçi kentinde 17 yaşındaki bir genç, sosyal medyada paylaşmak için video çekerken silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Pakistantoday'in haberine göre, TikTok'a yüklemek için video kaydı yapan genç, silahın kazayla ateş alması sonucu öldü.

Karaçi polisi, gencin, babasına ait silahla video çektiği esnada yanlışlıkla tetiğe bastığını açıkladı.

Benzeri olayların artış göstermesi nedeniyle polis, çocukların ev ortamındaki güvenliğinin ailesinin sorumluluğunda olduğu ve bir anlık dikkatsizliğin ölümle sonuçlandığı uyarısında bulundu.

Karaçi'de, nisan ayında da TikTok videosu çekerken tren çarpan bir kişi hayatını kaybetmişti.

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