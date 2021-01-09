Pakistan'da ülke genelinde elektrik kesintisi! Hava Kuvvetleri acil durum ilan etti

Pakistan'da başkent İslamabad da dahil olmak üzere ülke çapında elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik santrallerindeki bir arızadan kaynaklandığı belirtilen kesinti nedeniyle hava kuvvetlerinin acil durum ilan ettiği öğrenildi.

Pakistan'da elektrikler kesildi

Pakistan'ın birçok şehrinde henüz belirlenemeyen sebeple yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor. Aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü.

Karaçi'deki Uluslararası Cinnah Havalimanı'na da elektrik verilemiyor.

İslamabad Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Şefkat, elektrik kesintisinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Ulusal Elektrik İletim Şirketinin elektrik hatlarındaki bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu ifade etti.

Acil durum ilan edildi

Şefkat, elektriklerin gelmesinin zaman alacağını belirtti. Hava kuvvetlerinin de acil durum ilan ettiği öğrenildi.

Twitter'da TT oldu

Ülkede, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açılan "#blackout" (elektrik kesintisi) yazılı hashtag, 12 binden fazla paylaşımla TrendTopic (TT) oldu