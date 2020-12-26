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Aktüel Pakistan'da tutuklu bulunan 15 İranlı balıkçı serbest bırakıldı
Aktüel

Pakistan'da tutuklu bulunan 15 İranlı balıkçı serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:33:44 -
Pakistan'da tutuklu bulunan 15 İranlı balıkçı serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - Pakistan karasularına izinsiz girmeleri nedeniyle Karaçi şehrindeki cezaevinde bulunan Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşayan 15 İranlı balıkçının serbest bırakıldığı açıklandı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, iki ülke arasındaki diplomatik girişimler neticesinde serbest bırakılan 15 balıkçının 14'ünün İran'ın başkenti Tahran'a ulaştığı bildirilirken, 1'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina süresinden sonra ülkeye giriş yapacağı belirtildi.

Pakistan'da tutuklu bulunan 10 İranlı balıkçının daha serbest kalması için diplomatik girişimlerin sürdüğü ifade edildi.

Tesnim'e göre, son iki yılda 75'i balıkçı olmak üzere 90 İran vatandaşının iki ülke arasındaki diplomatik girişimler sonucu Pakistan cezaevlerinden serbest bırakılıp İran'a döndüğü kaydedildi.




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