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Aktüel Pakistan'da toprak kayması: 10 ölü
Aktüel

Pakistan'da toprak kayması: 10 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:00:29 -
Pakistan'da toprak kayması: 10 ölü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki bir minibüsün, heyelan nedeniyle toprağın altında kalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Rawalpindi’den Skardu'ya gitmekte olan ve içerisinde 15 kişinin bulunduğu minibüs, dağlık yolda kayan toprağın altında kaldı. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da muson yağışlarının ardından özellikle dağlık ve engebeli bölgelerdeki sellerin yol açtığı toprak kaymalarına sıkça rastlanıyor.

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