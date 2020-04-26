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Aktüel

Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker öldü

2020-04-26 14:12:55 -
Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker öldü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde arama yapan askerlere, teröristlerin ateş açması sonucu çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti, beş asker yaralandı, dokuz terörist öldürüldü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Khaisura ve Dossali bölgesinde teröristlerin bulunduğu istihbaratı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Arama faaliyetleri sırasında askerlere ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada iki asker hayatını kaybetti, beş asker yaralandı. Çatışmada dokuz terörist öldürüldü.

Bölgede çok sayıda cephane ve silahın ele geçirildiği de belirtildi.

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