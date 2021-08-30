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Pakistan'da teröristlerden saldırı: 1 asker öldü
Dünya Pakistan'da teröristlerden saldırı: 1 asker öldü
Dünya

Pakistan'da teröristlerden saldırı: 1 asker öldü

Pakistan’ın Güney Veziristan bölgesinde teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 23:33:00 -
Pakistan'da teröristlerden saldırı: 1 asker öldü

Pakistan’ın Güney Veziristan bölgesinde teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Güney Veziristan'ın Asman Manza kasabasında teröristlerin el yapımı patlayıcı ile güvenlik güçlerine saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin yaşamını yitirdiği, çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Afganistan'da teröristlerin sınırdaki güvenlik noktasına ateş açması sonucu 26 Ağustos’ta 1, dün ise 2 asker hayatını kaybetmişti.

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