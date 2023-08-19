  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan’da sular durulmuyor! Muhalif siyasetçi gözaltına alındı
Dünya

Pakistan’da sular durulmuyor! Muhalif siyasetçi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 19:25:00 -
Pakistan’da sular durulmuyor! Muhalif siyasetçi gözaltına alındı

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Shah Mehmood Qureshi’nin gözaltına alındığı duyuruldu.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Shah Mehmood Qureshi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gözaltına alındı. Parti Sözcüsü Zulfi Bukhari yaptığı açıklamada Qureshi’nin gözaltına alınmasının özel nedeninin net olmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Qureshi’nin gözaltına alınmasını kınayan Bukhari, “O, bir basın toplantısında şu anda Pakistan'da sürmekte olan tüm tiranlığa ve seçim öncesi hilelere karşı PTI’nın duruşunu gösterdiği için gözaltına alındı” dedi. Qureshi’nin gözaltına alınma nedeni ise ülkede yapılacak seçimlerdeki herhangi bir ertelemede mahkemeye itiraz edeceğini açıklaması ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Pakistan’da 2008-2011 ve 2018-2022 yılları arasında Pakistan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Qureshi, Pakistan Adalet Hareketi'nin başkan yardımcısı olarak Pakistan Ulusal Meclisi milletvekilliği görevini de yürütmüştü.

Eski lidere yasak getirilmişti

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), lideri Imran Khan’a devlet hediyelerini satma, mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında 5 yıl siyasi yasak getirilmiş, Khan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Khan, 2018 yılında göreve gelmesinin ardından geçtiğimiz yılın nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü.

Çin Merkez Bankası, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da şube açtı
Çin Merkez Bankası, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da şube açtı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin Merkez Bankası, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da şube açtı

Pakistan'ın nüfusu arttı
Pakistan'ın nüfusu arttı

Dünya

Pakistan'ın nüfusu arttı

Türkiye'den, Pakistan'a taziye mesajı
Türkiye'den, Pakistan'a taziye mesajı

Gündem

Türkiye'den, Pakistan'a taziye mesajı

Pakistan'da sular durulmuyor! Imran Khan için yeni karar
Pakistan'da sular durulmuyor! Imran Khan için yeni karar

Dünya

Pakistan'da sular durulmuyor! Imran Khan için yeni karar

Pakistan’da Parlamento feshedildi!
Pakistan’da Parlamento feshedildi!

Dünya

Pakistan’da Parlamento feshedildi!

Pakistan’da geçici hükümetin başbakanı Hak Kakar göreve atandı: ülke için sistem kuruluyor!
Pakistan’da geçici hükümetin başbakanı Hak Kakar göreve atandı: ülke için sistem kuruluyor!

Dünya

Pakistan’da geçici hükümetin başbakanı Hak Kakar göreve atandı: ülke için sistem kuruluyor!

Milli Muharip Uçak (MMU)! KAAN projesine bir ülke daha ortak çıktı: Pakistan ile anlaşma, flaş kararı!
Milli Muharip Uçak (MMU)! KAAN projesine bir ülke daha ortak çıktı: Pakistan ile anlaşma, flaş kararı!

Teknoloji

Milli Muharip Uçak (MMU)! KAAN projesine bir ülke daha ortak çıktı: Pakistan ile anlaşma, flaş kararı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23