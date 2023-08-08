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Dünya Pakistan'da sular durulmuyor! Imran Khan için yeni karar
Dünya

Pakistan'da sular durulmuyor! Imran Khan için yeni karar

Yeniakit Publisher
2023-08-08 20:29:00 -
Pakistan'da sular durulmuyor! Imran Khan için yeni karar

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan’a olan baskının dozu giderek artıyor.

Pakistan’da devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davası kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanan eski Başbakanı Imran Khan’a 5 yıl da siyasi yasak getirildi. Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), söz konusu siyasi yasak kararını Khan hakkında verilen hapis cezasına atıfta bulunarak, 2017 Seçim Yasası'nın 232. Maddesi ve Anayasa'nın 63(1)(h) Maddesi’ne dayandırdı.

Khan hükümeti, geçtiğimiz yılın nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü.

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