Pakistan'da son 24 saatte 15 kişi daha sel nedeniyle hayatını kaybetti

​Pakistan'da haziran ayından bu yana etkili olan sellerde ölenlerin sayısı 1.693'ye yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesinden (NDMA) yapılan açıklamaya göre Pakistan'da son 24 saat içinde muson yağmurlarının tetiklediği ani sellerde en az 15 kişinin öldüğü belirtildi.

Ölenler arasında 11 çocuk ve 4 kadın bulunuyor.

Rapora göre, ülkenin Belucistan ve doğu Pencap eyaletleri 5'er ölümle en kötü etkilenen bölge oldu.

NDMA, Pakistan'da haziran ayından bu yana oluşan muson yağmurları ve sellerde toplam ölü sayısının 1. .693'ye yükseldiğini ve 12 bin 865 yaralının olduğunu kaydetti. Ayrıca 2 milyon 45 bin 349 evin hasar gördüğü, 1 milyon 160 bin 78 besi hayvanı telef oldu.

Sezon boyunca 13 bin 74 kilometre yol ve 410 köprü hasar gördü. (İLKHA)