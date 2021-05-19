  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sokak ortasında çatışma! Yaralılar var
PKK/KCK’ya eş zamanlı operasyon başladı
Bartın'da dehşet veren olay! Komiser, görevi başında intihar etti
Kocaeli ve İzmir’de FETÖ/PDY’ye ağır darbe
Dünya Pakistan’da şehir birbirine girdi! Ölüler var
Dünya

Pakistan’da şehir birbirine girdi! Ölüler var

Pakistan’ın Karaçi kenti sahili açıklarından Tauktae fırtınasının geçmesinin ardından kentte kum fırtınası meydana geldi. Şehri birbirine katan fırtınada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 15:17:00 -

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan’ı vuran Tauktae fırtınası vurmuştu. Hindistan’ı vuran Tauktae’nin Pakistan’ın Sind eyaletinde yer alan Karaçi kenti sahili açıklarından geçmesi üzerine, 2 gün boyunca devam eden şiddetli sıcaklığın ardından kentte kum fırtınası meydana geldi. Kentti birbirine katan kum fırtınaları nedeniyle sokaklar kum bulutları arasında kaybolurken, kentin birçok bölgesinde elektrikler kesildi. Ayrıca fırtınada binaların hasar gördüğü ve birçok vatandaşın ise yaralandığı belirtilirken, kum fırtınasının ardından meydana gelen hafif yağışlar sonucu ise, Karaçi’nin bazı bölgelerinde evlerin çatılarının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD) Direktörü Sardar Sarfaraz yaptığı açıklamada, yaşanan yüksek sıcaklık nedeniyle Karaçi üzerinde fırtına hücrelerinin meydana geldiğini belirtti. Sarfaraz, Karaçi’deki yüksek sıcaklığın yarından itibaren azalacağını ve kara bulutların birkaç saat içinde kenti terk edeceğini kaydetti.

Öte yandan dün Hindistan’ın batı kıyısında karaya çıkan ve Maharaştra, Kerala, Goa ve Gujarat eyaletlerinde etkili olan Tauktae fırtınası, ülkenin batısında 20 yıldan fazla süredir görülen en güçlü fırtına olduğu belirtilmişti. Tauktae’nin vurmasının ardından Hindistan’da 27 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi ise kaybolmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimler, teröristin son görüntülerini paylaştı. Terörist Gülen'in bitkin durumda olduğu görülüyor...
Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek
Medya

Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek

Duygusal hikayesi başarılı performansıyla reyting rekorlarını alt üst eden Gönül Dağı dizisinin 29. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda ..
Uyanış Büyük Selçuklu'da Barış Arduç bombası patladı! Yapımcıdan şaşkına çeviren karar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da Barış Arduç bombası patladı! Yapımcıdan şaşkına çeviren karar

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 33. Bölümü merakla beklenirken diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dizide bir dönem kapanıyor. Yeni bir dön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay