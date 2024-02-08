Pakistan'da saldırı girişimi! Seçim bilançosu: 51 saldırıda 12 ölü var! kaçmaya çalıştılar! Olaylar haddini aştı!

Pakistan ordusu, seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 saldırıda, 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı

Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için seçimlerin düzenlendiği Pakistan'da oy sayımı devam ediyor.

Ülkede seçimler sırasında çok sayıda saldırı yaşandı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, seçim günü, çoğu Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde olmak üzere 51 "terör saldırısı" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre çıkan çatışmalarda 5 saldırganın öldürüldüğü belirtilen açıklamada, çok sayıda potansiyel tehdidin de bertaraf edildiği vurgulandı.

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO