Pakistan'da Peygamber'e hakaret eden kadın hakkında flaş gelişme

Anayasa Mahkemesi'nin beraatine yönelik karar verdiği Asiye Nurin'in tahliyesi, İslami grupların gerçekleştirdiği sokak gösterilerinin ardından ertelendi.

Pakistan Anayasa Mahkemesi çarşamba günü Asiye Nuri'nin serbest bırakılması yönünde kararını açıklamıştı. 2010 yılında Hz. Muhammed'e hakaret etme suçlamasıyla yargılanan ve idamına hükmedilen Hristiyan kadına dair karar tepkiyle karşılanmıştı.

Pakistan'da birçok farklı kesimden İslami grup, karar neticesinde sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlemiş ve ana yolları trafiğe kapamıştı. Pakistan ile göstericiler arasındaki görüşmelerin başarısız olmasının ardından Hıristiyan kadının tahliyesi de ertelendi. Ülkede gerginlik halen devam ediyor.

Kaynak: Mepa News