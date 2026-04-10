Pakistan’da ordu sokağa indi, küresel enerji krizini sonlandıracak kalıcı bir çözümün anahtarı aranıyor

Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği ABD-İran barış görüşmeleri öncesinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ordu sokağa indi. Şehirde görüşmelerin pürüzsüz ilerlemesi için iki gün resmi tatil ilan edilirken, askeri personel ve paramiliter güçler kentin stratejik noktalarına konuşlandırıldı.

İranlı liderlere havada yakın koruma

Pakistan, görüşmelere katılacak İran heyeti için karada olduğu kadar havada da geniş güvenlik önlemleri aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın da aralarında bulunduğu üst düzey isimleri taşıyan uçaklara, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait jetler eskortluk edecek. Bu önlem, özellikle İsrail'den gelen suikast tehditlerine karşı bir kalkan olarak planlandı.

Kritik eşik: Lübnan ve ateşkes şartları

Görüşmelerin önündeki en büyük engel, ateşkesin kapsamı konusundaki görüş ayrılıkları olarak öne çıkıyor:

İran ve Pakistan: Anlaşmanın Lübnan’ı da kapsaması gerektiğini savunuyor.

Anlaşmanın Lübnan’ı da kapsaması gerektiğini savunuyor. ABD ve İsrail: Lübnan konusunun tamamen ayrı bir mesele olduğunu iddia ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'a yönelik saldırılar devam ederken yapılacak bir müzakerenin "anlamsız" olacağını vurgulayarak ateşkesin tüm cepheleri kapsaması gerektiğini belirtti.

Liderler nerede konaklayacak?

Yüksek güvenlik riski nedeniyle görüşme mekanları gizli tutulsa da, beş yıldızlı Serena Otel en güçlü aday olarak görünüyor. Otel çevresindeki yollar tamamen trafiğe kapatıldı ve bina ordu kontrolüne alındı. ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ederken; Steve Witkoff ve Jared Kushner gibi isimlerin de heyette yer alması bekleniyor.

Süreç nasıl başladı?

Şubat ayı sonunda İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarıyla tırmanan gerilim, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla küresel bir enerji krizine dönüştü. Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın arabuluculuğuyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes, bu zirveyle kalıcı bir barışa dönüştürülmeye çalışılıyor.