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Dünya Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi
Dünya

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1162’ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 06:32:00 -
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1162’ye çıktı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 36 kişi öldü.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1162’ye çıktı, yaralananların sayısı ise 3554 oldu.

Ülkedeki şiddetli yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilendi.

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