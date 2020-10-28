Pakistan’da medreseye bombalı saldırı: 7 ölü
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir medreseye yapılan terör saldırısında ortalık kan gölüne döndü.
Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Peşaver bölgesinde bir medresede ders sırasında patlama meydana geldi. Komiser Mansur Aman, ilk gelen inceleme raporlarına göre, olayda 5 kilogram el yapımı patlayıcının kullanıldığını söyledi. Patlamada en az 7 öğrenci öldü ve aralarında çocukların da bulunduğu 112 kişi yaralandı. Basında, patlamanın Kur’an-ı Kerim dersi sırasında yaşandığı belirtiliyor.
Patlama yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Öte yandan, henüz saldırıyı henüz üstlenen olmadı.