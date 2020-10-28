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Dünya Pakistan’da medreseye bombalı saldırı: 7 ölü
Dünya

Pakistan’da medreseye bombalı saldırı: 7 ölü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir medreseye yapılan terör saldırısında ortalık kan gölüne döndü.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:19:00 -
Pakistan’da medreseye bombalı saldırı: 7 ölü

Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Peşaver bölgesinde bir medresede ders sırasında patlama meydana geldi. Komiser Mansur Aman, ilk gelen inceleme raporlarına göre, olayda 5 kilogram el yapımı patlayıcının kullanıldığını söyledi. Patlamada en az 7 öğrenci öldü ve aralarında çocukların da bulunduğu 112 kişi yaralandı. Basında, patlamanın Kur’an-ı Kerim dersi sırasında yaşandığı belirtiliyor. 

Patlama yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Öte yandan, henüz saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

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