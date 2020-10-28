Pakistan’da medreseye bombalı saldırı: 7 ölü

Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Peşaver bölgesinde bir medresede ders sırasında patlama meydana geldi. Komiser Mansur Aman, ilk gelen inceleme raporlarına göre, olayda 5 kilogram el yapımı patlayıcının kullanıldığını söyledi. Patlamada en az 7 öğrenci öldü ve aralarında çocukların da bulunduğu 112 kişi yaralandı. Basında, patlamanın Kur’an-ı Kerim dersi sırasında yaşandığı belirtiliyor.



Patlama yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Öte yandan, henüz saldırıyı henüz üstlenen olmadı.