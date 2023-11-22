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Gündem Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkında o kararı verdi
Gündem

Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkında o kararı verdi

Yeniakit Publisher
2023-11-22 08:35:00 -
Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkında o kararı verdi

Pakistan’da mahkeme, eski Başbakan İmran Han’ın "devlet sırlarını ifşa etmekten" yargılandığı davanın duruşmalarının cezaevinde yapılmasını yasa dışı buldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesi heyeti, İmran Han’ın avukatı Naim Haydar Panjuta’nın eski başbakanının cezaevinde yargılanmasına karşı yaptığı itirazı değerlendirdi.

Mahkeme heyeti, Han’ın "devlet sırlarını ifşa etmekten" yargılandığı davanın duruşmalarının cezaevinde yapılmasını yasa dışı buldu.

Mahkeme, duruşmaların cezaevinde yapılmasının olağanüstü şartlarda gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Han’ın yargılama sürecinin cezaevinde devam edip etmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.Han, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
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İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten dava açmıştı. Kaynak: Pakistan'da mahkeme, İmran Han'ın duruşmalarının cezaevinde yapılmasını yasa dışı buldu

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Yorumlar

OSMAN GÜLER

İMRAN HAN PAKİSTANIN BABAYİĞİT LİDERLERİNDEN BİRİDİR... PAKİSTAN HALKI BU ADAMI NEDİP EDİP YENİDEN BAŞA GEÇİRMESİ LAZIM VESSELAM....

amarika düzeyine çıkamadık

tüm dünya amerikan geleneklerine göre yönetiliyor; amerikada, aktör, oyuncu, dansöz, beyzbolcü başkan oluyor hep. bu pakistanlı dayı da kriketçi! ah lan, biz bi ibrahim tatlısesi basbaşbakan yapamadık ya vaktiyle, ona yanarım
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