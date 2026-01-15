Pakistan’da maden faciası: Yasa dışı altın madeni çöktü!

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde, yasa dışı yollarla işletilen bir altın madeninde henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek çalışma başlatıldı.

8 ÖLÜ

Yaklaşık 6 saat süren yoğun arama kurtarma operasyonu sonucu acı bilanço netleşti. Ekipler yerin altından 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 1 kişiyi ise yaralı olarak kurtarmayı başardı.

Yaralı madenci en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

AYNI AİLEDEN 7 KİŞİ CAN VERDİ

Yetkililer, faciada hayatını kaybedenlerle ilgili kahreden bir detayı paylaştı. Yapılan açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin 7'sinin aynı aileden olduğu" ifade edilirken, 1 kişinin ise kimliğinin henüz tespit edilemediği aktarıldı.

Olayın meydana geldiği maden ocağının ruhsatsız olduğu belirlenirken, facia ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.