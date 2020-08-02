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Aktüel

Pakistan'da kurban hisseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 13:24:05 -
Pakistan'da kurban hisseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

KARAÇİ (AA) - Pakistan'da "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları kapsamında 16 bin 450 hissenin dağıtımına başlandı.

Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak'ın da katılımıyla gerçekleştirilen programda, kurban hisseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, program çerçevesinde Pakistan'da ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin emanetlerini ulaştırmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olduğu dönemde de kurban organizasyonunun devam etmesi ve hisselerin çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılması çok önemli." dedi.

TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü ve Pakistan kurban organizasyonu sorumlusu Yavuz Kocamış, yardım ulaştırdıkları ailelerin yüzündeki tebessüme şahitlik etmenin kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Buradaki Müslümanlar çok mutlu oldu, bayramda kendilerini unutmayan Türk halkına teşekkürlerini ve selamlarını iletti." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfınca Pakistan'da 2006'dan beri kurban organizasyonu yapılıyor.

TDV tarafından bu yıl yurt içinde 81 ilde, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde vekalet yoluyla kurban kesim çalışması yürütülüyor.

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