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Dünya Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine bombalı saldırı
Dünya

Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine bombalı saldırı

Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 13:12:00 -
Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine bombalı saldırı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Pencap'ın Bahavalnagar şehrinde gerçekleşen bombalı saldırının ardından sosyal medyaya düşen görüntülerde, çok sayıda ambulansın ve polisin patlama alanına hareket ettiği, yaralı kişilerin yol kenarlarında beklediği yer aldı.

Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Bölgedeki Şii lider Havar Şevket de patlamayı doğrularken, saldırıya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Nüfusu 220 milyonu aşan Pakistan'da 20 milyon civarında Şii'nin yaşadığı tahmin ediliyor.

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